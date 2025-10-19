MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçimlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, seçimlerin çok düşük katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemez” dedi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçlarını ve federasyona dönüşü kabul edilemez ilan etmeli, **Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”