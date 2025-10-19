NANJING, Dünya Kupası Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden okçular, organizasyonun son gününde mücadele etti. Erkekler klasik yay kategorisinde yarışan Mete, yarı finalde ABD’li rakibi Brady Ellison karşısında 6-2’lik skorla mağlup oldu.

Bronz madalya karşılaşmasında Fransız Thomas Chirault’ya 7-1 yenilen Mete, klasik yay finallerini 4. sırada tamamladı.

Organizasyonda Türkiye’nin tek madalyasını ise erkekler makaralı yayda birinci olan Emircan Haney kazandı. Kadınlar makaralı yayda yarışan Hazal Burun ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.