CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın %62,80 oy oranıyla kazandığını duyurmasının ardından, sosyal medya hesabı X (eski Twitter) üzerinden bir açıklama yaptı.

Özel, açıklamasında, “KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden zihniyete KKTC halkının güçlü bir mesaj verdiğini” belirterek, Erhürman’ı yürekten tebrik etti. CHP lideri ayrıca, Erhürman’ın Türkiye ile ilişkilerde serin kanlı ve yapıcı dilini önemsediklerini ifade etti.

Açıklamada, Ankara’dan adaya destek vermek için yapılan kara propagandalara da gönderme yapılırken, KKTC halkının mesajının doğru anlaşıldığı vurgulandı. Özel, “Yarın güzel ve yepyeni bir güne uyanacak KKTC’de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum” dedi.