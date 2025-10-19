Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Genel Kurulu, bir otel salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Meclisi Üyesi Sercan Çığgın, Milletvekili Eylem Ertuğrul, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşmaların ardından oy kullanma işlemi öncesi verilen arada tansiyon yükseldi ve iki partili arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında bir kişinin dudağı patlarken, diğer partilinin burnu kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri araya girerek gerginliği sonlandırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Arbedenin ardından kongre normal akışına devam etti.