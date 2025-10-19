Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı seçimine giden süreçte, KKTC Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açıldı. Açıklanan resmi sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların %62,80’ini alarak seçimde önde bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların %35,77’sini aldı. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi önümüzdeki saatlerde kesinleşecek.