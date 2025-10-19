Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman; koşu, orta-şut ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

OKAN BURUK’UN 52’NCİ YAŞ GÜNÜ KUTLANDI

Antrenman öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 52. yaş günü kutlandı. Tesislerde gerçekleşen kutlamaya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik ekip katıldı. Buruk için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası getirildi ve Buruk, pastayı keserek tebrikleri kabul etti.