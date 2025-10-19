Süper Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynandı ve hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 21’inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Nene, Balkovec’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 23’üncü dakikada topun başına geçen Talisca, golünü atarak skoru 1-0 yaptı.

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe ikinci golü buldu. Kerem Aktürkoğlu, Asensio’nun pasıyla ceza sahasına girip topu ön direğe gönderdi; Asensio’nun dokunuşu ile skor 2-0’a geldi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda oyunu kontrol eden Fenerbahçe, 59’uncu dakikada Serginho’nun golüne engel olamadı ve skor 2-1’e geldi. 80’inci dakikada Fatih Karagümrük’ün bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 83’üncü dakikada Balkovec, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü değişmedi.

Fenerbahçe’de 4 değişiklik

Teknik Direktör Domenico Tedesco, ligin 8’inci haftasındaki Samsunspor maçına göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Cezalı Milan Skriniar yerine Çağlar Söyüncü sahaya çıktı. Ayrıca İsmail Yüksek, Nene Dorgeles ve Levent Mercan da forma giydi.