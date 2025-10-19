İstanbul Beylükdüzü'nde seyir halindeki motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Aydın (19) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü olaydan 2 saat sonra polis ekiplerine teslim oldu. Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden M.K.'nin kullandığı 34 NFS 112 plakalı otomobil, Ali Aydın idaresindeki 34 MLA 733 plakalı motosiklete çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan otomobil sürücüsü M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. M.K.'nın kullandığı 34 NFS 112 plakalı otomobil olay yerinden birkaç sokak ötedeki Ada Çiftliği Caddesi'nde terk edilmiş durumda bulundu. Hakkında arama çalışmaları başlatılan sürücü M.K ise kazadan 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hayatını kaybeden Ali Aydın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Motokurye Aydın'ın meslektaşları ve arkadaşları Adli Tıp Kurumu'nun önünde yapılan otopsi boyunca bekleyerek onu yalnız bırakmadı. Otopsi işlemleri tamamlanan motokuryenin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderildi.

'0.49 PROMİL YASAL SINIR ALTINDA ALKOLLÜ ÇIKMIŞ '

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen meslektaşı Samet Tekir "Dün akşam 22.45 civarında Beylikdüzü Büyük Ayazma Caddesi’nde yola çıkarken arkadaşımıza vuruyorlar. Arkadaşa vurduktan sonra karşıda bir duvar var, duvara vurmuş o panikle. 3-4 saniye bekledikten sonra kaçıyor. Ardından olay yerini terk ettikten sonra başka bir kurye arkadaş onun peşine takılıyor. Beylikdüzü’nde 4-5 kilometre ileride arabayı bırakmışlar. Zaten arkadaşımız orada vefat etmiş, daha sonra sağlık çalışanları 15 dakika kalp masajı yaparak kendine getirmiş. Beylikdüzü’nde özel bir hastaneye götürüyorlar. Müdahale ediyorlar ama beyin ölümü gerçekleşti diyorlardı bize öyle dediler. Öğrendiğimize göre de sabaha karşı 02.30 sıralarında Gürpınar karakoluna şüpheli kendisi teslim olmuş, 0.49 promil yasal sınır altında alkollü çıkmış. Ne olacağını bilmiyoruz üzgünüz, ailesi de üzgün çok fazla konuşmak istemiyor kimse. Yapabilecek bir şey yok, biraz daha dikkatli olmamız lazım araçlarda biz de hatalarımız oluyor. Kötü bir durum daha 19 yaşında genç bir çocuktu" dedi.