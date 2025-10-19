Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, “Hedefimiz belli; bizden sonra gelecek nesle daha yaşanabilir bir dünya bırakmak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, üçüncü gününde 108 ülkeden katılımcıları ağırlamaya devam ediyor. Ağırbaş, forumun dünyanın en büyük sıfır atık organizasyonu olduğunu belirterek, 5 yıl içinde 2 bin 500’den fazla partnerle global bir etkinlik haline gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Forumda yaptığı konuşmada Sıfır Atık hareketinin 8’inci yılını kutladıklarını aktaran Ağırbaş, “BM Genel Kurulu 2022 yılında Türkiye öncülüğünde aldığı karar ile 30 Mart’ı ‘Sıfır Atık Günü’ ilan etti. Bu süreçte Emine Erdoğan, BM Danışma Kurulu Başkanlığına seçildi. Bizim tek ajandamız var: Daha yaşanılabilir ve müreffeh bir dünya,” ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, günlük hayatta küçük alışkanlıkların değiştirilmesinin büyük etkiler yaratacağını vurguladı: “Pet şişe ve karton bardak kullanımını azaltmak, termos ve tekrar kullanılabilir bardaklarla su ve kahve tüketmek, bir aydaki yüzlerce plastik atığı önler. Geri dönüştürülemeyen plastikler doğaya karışıyor, deniz canlıları ve besin zinciri zarar görüyor.”

Türkiye’de yapılan tüm yeni konutların sıfır atık uyumlu malzemelerle inşa edildiğini belirten Ağırbaş, “Deprem sonrası enkazların büyük kısmını geri dönüştürdük ve Türkiye bu alanda ciddi bir tecrübe kazandı. Bu deneyim BM ve uluslararası kuruluşlar tarafından da takip ediliyor. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İller Bankası çatısı altında Türkiye’de atık dönüşümü üzerine faaliyet gösterecek bir merkez kurulacak,” diye ekledi.

Ağırbaş, insan, mekan ve dönüşüm temasıyla forumun, geleceğe yönelik sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler geliştirmek için önemli bir platform olduğunu vurguladı.