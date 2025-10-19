Beşiktaş, Süper Lig’in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı yaklaşık 1 saat 15 dakikalık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Dünkü maçta forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma koşuları, 5’e 2 top kapma çalışmaları ve çift kale maçlarla günü tamamladı.

Kaynak: DHA