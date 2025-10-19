Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik ettiğini belirtti.

Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

“Bugün KKTC’de gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, KKTC’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her platformda savunmaya devam edeceğiz.”

