Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Fenerbahçe Beko’yu ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 85-76 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuna denge getiren Galatasaray MCT Technic, devreye 42-44 geride girdi. Üçüncü periyotta da karşılıklı sayılar devam ederken, konuk ekip bu bölümü 58-56 üstün tamamladı.

Son periyotta daha az hata yapan ve hücumda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 85-76’lık skorla kazandı.

Galatasaray’da James Palmer Jr. 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic ve Nicolo Melli 18’er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray MCT Technic: Palmer Jr. 20, White Jr. 16, Gillespie 3, Cummings 14, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 1, Robinson, Bishop 2, Meeks 7, Tibet Görener.

Fenerbahçe Beko: Jantunen 5, Bacot 2, Hall 11, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 18, Baldwin 6, Wilbekin 10, Melli 18, Onuralp Bitim 5, Birch 5, Metecan Birsen 2, Colson.

Periyotlar:

Periyot: 16-23

Devre: 42-44 Periyot: 56-58

Maç sonucu: 76-85