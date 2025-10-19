Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Abdullah Yaşar, yeniden il başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Seçimin ardından partililere teşekkür eden Yaşar, “CHP’nin Yozgat’ta daha güçlü bir şekilde var olması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Kongreye katılan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise Yaşar ve yönetimini tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi.