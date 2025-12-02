Yıldırım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya hesaplarının nerede açıldığı, hareketlerinin nasıl olduğu ve kim adına işlem yaptıkları ile ilgili verilerin ortaya çıktığını aktardı.

Yıldırım, "Bazı ideolojiler adına açılan hesapların aslında o ideolojiye ait olmadığını gördük. X’in konum verilerinden, bu hesapların büyük bölümünün ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Güney Asya gibi bölgelerden yönetildiği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Algı Operasyonları ve Kamuoyu Oluşumu

Milletvekili Yıldırım, sosyal medya hesaplarının farklı misyonlara, ideolojilere veya partilere hizmet ediyormuş gibi görünse de birlikte hareket ettiğini ve aynı olayları aynı anlayışla paylaştığını vurguladı. Bu durumun kamuoyu oluşturma ve algı yönetimi açısından risk taşıdığını belirtti.

"Bu şekilde oluşturulan algı üzerinden ülkemizi, yöneticilerimizi ve olaya karışan kişileri hedef alan linç kampanyaları yapılabiliyor. Hatta yargı süreçleri bile böyle bir linç karşısında etkisiz hale gelebiliyor" diyen Yıldırım, haberlerin doğruluğunun araştırılmasının önemine dikkat çekti.