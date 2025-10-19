ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hakkında sert açıklamalarda bulundu. Trump, Petro’nun ülke genelinde “büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini” öne sürerek, “Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir” dedi.

Trump, Kolombiya’ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurarak, “Bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacaktır. Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise kısa süre önce, ABD’nin Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu açıklamıştı.