Pezeşkiyan açıklamasında, olayları “Amerikan-Siyonist komplosu” olarak tanımladı ve kötü niyetli odakların sivil protesto alanlarını şiddet sahasına dönüştürdüğünü ifade etti. Çıkan olaylarda çok sayıda vatandaş ve güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, kamu binalarının zarar gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı, protestonun vatandaşlar için doğal bir hak olduğunu vurgulayarak, hükümetin halkın sesini duymakla yükümlü olduğunu söyledi. Ayrıca, gözaltına alınanların durumlarının adaletle inceleneceğini, kandırılmış kişiler ile elleri kana bulaşanların titizlikle ayrılacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, devletin zarar gören vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalışacağını belirtirken, “Son olaylardan ders çıkarılması, zayıf noktaların tespit edilip onarılması geleceğin inşası açısından önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.