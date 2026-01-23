ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), Amerika Birleşik Devletleri’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ayrılma sürecinin resmi olarak sonuçlandığını açıkladı. Böylece ABD, küresel sağlık politikalarında önemli bir rol oynadığı DSÖ ile olan üyelik ilişkisini tamamen sonlandırmış oldu.

ABD yasalarına göre, DSÖ’den ayrılmak isteyen ülkelerin en az bir yıl önceden bildirimde bulunması ve örgüte olan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.

ABD’nin DSÖ’ye 260 Milyon Dolarlık Borcu Bulunuyor

Yetkililer, ABD’nin DSÖ’ye yaklaşık 260 milyon dolar tutarında ödenmemiş borcu bulunduğunu belirtti. Ancak uzmanlara göre Washington yönetiminin bu borcu ödemesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca DSÖ’nün, söz konusu borcu tahsil edebilmek için sınırlı yasal yaptırım gücüne sahip olduğu ifade ediliyor.

Tüm Fonlar Kesildi, Personel Geri Çağrıldı

HHS tarafından yapılan açıklamada, ABD hükümeti tarafından DSÖ’ye sağlanan tüm fonların durdurulduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, DSÖ bünyesinde görev yapan ABD’li personel ve yüklenicilerin tamamının geri çağrıldığı kaydedildi.

Bu kararın, küresel sağlık programları ve uluslararası iş birlikleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Küresel Sağlık Politikaları Nasıl Etkilenecek?

Uzmanlar, ABD’nin DSÖ’den ayrılmasının;

Küresel salgınlarla mücadele,

Aşı programları,

Uluslararası sağlık fonlaması

gibi alanlarda ciddi boşluklar oluşturabileceğine dikkat çekiyor.