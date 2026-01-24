TCMB tarafından yayımlanan 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğler ile KKM uygulaması kapsamında daha önce yürürlükte olan düzenlemeler sona erdirildi. Bu kapsamda;

“Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

“Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

yürürlükten kaldırıldı.

TL’ye Geçiş Sürecinde Yeni Dönem

Alınan kararın, KKM’den Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına geçiş sürecinde yeni bir aşamaya işaret ettiği değerlendirilirken, uygulamanın vadeleri sona eren hesapları kapsadığı belirtildi.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

TCMB’nin KKM düzenlemelerine ilişkin aldığı bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi çevreleri, söz konusu adımın para politikası normalleşme sürecinin devamı niteliğinde olduğunu ifade ediyor.