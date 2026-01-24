Bakan Yerlikaya açıklamasında, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremin ardından tüm ekiplerin hızlı şekilde sahaya yönlendirildiğini vurguladı. Depremin ardından olası hasar ve olumsuzluklara karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”