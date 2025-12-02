Tapuda işlem sonrası, emlak vergisi değerinden düşük beyan edilen işlemlerde vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine “bir kat” olarak uygulanacak.

Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili ve ikinci el araç satış/devri işlemlerinden 1.000 TL’den az olmamak üzere nispi harç alınacak.

AK Parti önergesi ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devri işlemlerinden harç alınmayacak.