Tapuda ve Noterde Harç Düzenlemesi
-
Tapuda işlem sonrası, emlak vergisi değerinden düşük beyan edilen işlemlerde vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine “bir kat” olarak uygulanacak.
-
Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili ve ikinci el araç satış/devri işlemlerinden 1.000 TL’den az olmamak üzere nispi harç alınacak.
-
AK Parti önergesi ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devri işlemlerinden harç alınmayacak.
-
Gayrimenkullerin ivaz karşılığı veya trampa ile devrinde, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen bedel üzerinden harç uygulanacak.
Özel Sağlık Kuruluşları ve Veteriner Ruhsatları
-
Ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarının ruhsat ve belgeleri yıllık harca tabi olacak.
-
Muayenehane ruhsatları: 20 bin TL
-
Özel poliklinik ruhsatları: 30 bin TL
-
Özel tıp merkezi ruhsatları: 50 bin TL
-
Ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri: 20 bin TL
-
Ağız ve diş sağlığı poliklinikleri: 30 bin TL
-
Ağız ve diş sağlığı merkez ve hastaneleri: 40 bin TL
-
Veteriner muayenehane ruhsatı: 10 bin TL
-
Veteriner poliklinik ruhsatı: 20 bin TL
-
Hayvan hastanesi ruhsatı: 40 bin TL
Ticaret ve Kuyum Belgelerinde Harçlar
-
Kuyum işletme yetki belgeleri: 30 bin TL
-
İkinci el araç ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri: 20 bin TL
-
Büyükşehirlerde nüfusu 30 bini geçen ilçelerde harçlar bir kat artırımlı uygulanacak.
Turizm Belgeleri ve Kıymetli Madenler
-
Turizm müessese işletme belgeleri yıllık harca tabi olacak.
-
Kıymetli maden rafinerileri kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: 7,5 milyon TL
-
Kıymetli maden aracı kurum ve kuruluş izin belgeleri: 5 milyon TL
Hava Yolu ve Genel Havacılık Ruhsatları
-
Tarifeli ve tarifesiz sefer yapan hava yolu işletmeleri: 2 milyon TL
-
Sadece tarifesiz sefer yapan işletmeler: 1,5 milyon TL
-
Sadece yük taşımacılığı yapan işletmeler: 1 milyon TL
-
Hava taksi ruhsatı: 500 bin TL
-
Genel havacılık işletme ruhsatı: 100 bin TL
-
Bu düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
TBMM’de Tartışmalar
Kanun teklifi görüşmelerinde İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, terör ve Papa ziyaretine ilişkin eleştirilerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Uz’un sözlerini reddederek, Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarılarını vurguladı ve ilahi konusundaki iddiaları yalanladı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin 10. maddesi sonrası birleşime ara vererek toplantıyı yarın saat 14.00’eerteledi.