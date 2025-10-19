Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Gününü sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Şahin'in mesajı şöyle:"Yerel yönetimlerin mihenk taşı, Hemşehrilerimizle belediyemiz arasındaki güçlü köprüyü kuran Kıymetli Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, emekleri ve katkıları için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

19 Ekim Muhtarlar Günü neden kutlanır?

19 Ekim Muhtarlar Günü, Türkiye’de muhtarların yerel yönetimlerdeki önemini ve toplumla devlet arasındaki köprü rolünü vurgulamak amacıyla kutlanır.

Bu özel gün, 19 Ekim 1829’da Türkiye’de ilk muhtarlık teşkilatının kurulmasının yıldönümü olması nedeniyle seçilmiştir. Osmanlı döneminde kurulan bu sistem, yerel düzeyde halkın temsil edilmesini sağlamak ve kamu hizmetlerinin mahalle ya da köylerde etkin bir şekilde yürütülmesi için oluşturulmuştur.

Muhtarlar, günümüzde de devletin vatandaşa en yakın temsilcisi olarak görev yapar; vatandaşların taleplerini, sorunlarını ve ihtiyaçlarını kamu kurumlarına iletir, resmi işlemlerde yardımcı olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında aldığı karar doğrultusunda, 19 Ekim tarihi her yıl “Muhtarlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu gün, muhtarların fedakâr çalışmalarına teşekkür etmek, onların yerel yönetimlerdeki önemini hatırlatmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacı taşır.