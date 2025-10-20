İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecekti. Ancak salonun yetersiz oluşu nedeniyle dava başlamadı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasında 'salon' krizi yaşandı. İmamoğlu'nun resti sonrası duruşma salonu taşınırken İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayı reddetti, hakim İmamoğlu'nu salona zorla getirtti. İmamoğlu ile hakim arasında gerilim yaşanırken, verilen arada İmamoğlu nezarethanede bekletildi. Dava 8 Aralık'a ertelendi.

Uzun süren tartışmalar sonucu Ekrem İmamoğlu davanın ertelenmesini istedi. Mahkeme duruşmada ara karar verdi ve duruşmayı 8 Aralık tarihine erteledi.