Olay, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi’nde yaşandı. Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı belirtilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri gitti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında Tunçbağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine dair kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Diğer taraftan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi. Tunçbağ'ın ölüm nedenine dair inceleme sürüyor.

Emre KURT/İSTANBUL, (DHA) -