İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer alırken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Aziz İhsan Aktaş hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık, rüşvet alma, rüşvet verme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme, gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından 270 seneden 704 seneye kadar hapsi isteniyor.

Diğer taraftan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise suç örgütüne üye olmak, 26 ayrı fiilden ihaleye fesat karıştırma, resmi belede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme suçlarından 415 seneye kadar hapsi istendiği kaydedildi.