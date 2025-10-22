Yazar Erdi Işık’ın merakla beklenen yeni filmi Sultana, ay sonunda çekimlere başlayacak. Filmin yönetmenliğini Ali Kemal Güven üstlenirken, güçlü oyuncu kadrosuna Taro Emir Tekin dahil oldu. Tekin, filmde Arif karakterine hayat verecek.
Sultana’da, mekânın sahibi Bekir rolünde Çağlar Çorumlu yer alırken, Arif karakteri gece kulübünün işleyişini denetleyecek.
Filmin Kadrosu Göz Dolduruyor!
Filmde ayrıca Tuba Büyüküstün “Meral”, Derya Pınar Ak “Anna”, Rojbin Erden “Fahriye”, Seray Kaya “Tülay”, Şirin Sultan Saldamlı “Nezo”, Begüm Akkaya “Gülistan”, Itır Esen “Selin” ve Abdullah Cersel “Ali Kemal” karakterlerine hayat verecek.
Filmin çekimlerinin başlamasıyla birlikte Sultana, Türkiye sinema gündeminde dikkat çeken yapımlar arasına girmeye hazırlanıyor.