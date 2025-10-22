Çankaya Belediyesi, ilçenin yeni kültür durağı olacak Atatürk Sanat Merkezi’ni 20 Ekim’de hizmete açıyor. Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları bu yıl ilk kez bu merkezde gerçekleştirilecek. Açılış, Zülfü Livaneli’nin “Livaneli Senfonik Eserleri” konseriyle yapılacak.

Konserde şef Rengim Gökmen yönetimindeki Symphonista Filarmoni Orkestrası, Görkem Ezgi Yıldırım, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos solist olarak sahne alacak.

Cumhuriyet Haftası Etkinlik Takvimi

Hafta boyunca sahne alacak etkinliklerin listesi şöyle:

22 Ekim, Saat 20.00

“Sefiller” – Ankara Devlet Tiyatrosu

25 Ekim, Saat 20.00

“Ağaçlar Ayakta Ölür” – Nevra Serezli ve Aziz Sarvan

26 Ekim, Saat 20.00

Sunay Akın ile “Cumhuriyet’e Giden Yol”

27 Ekim, Saat 20.00

“Cumhuriyetin Güneşi Ankara” – Şiir ve Müzik Gecesi

Katılacak sanatçılar: Ayşenil Şamlıoğlu, Cahit Berkay, Erkan Oğur, Güvenç Dağüstün, Haydar Ergülen, İsmail Hakkı Demircioğlu, Mazlum Çimen, Nebil Özgentürk, Nejat Yavaşoğulları, Nur Sürer, Şahin Sancak, Türkü Akbayram.

28 Ekim, Saat 20.00

“Medea Material” – Ankara-İstanbul Devlet Tiyatrosu

29 Ekim, Saat 20.00

Cumhuriyet Bayramı Konseri – Hakan Aysev Louvre Müzesi’nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı İçeriği Görüntüle

Ücretsiz Davetiyeler Sanatseverleri Bekliyor

Tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Davetiyeler, etkinliklerden bir gün önce saat 09.00 itibarıyla Atatürk Sanat Merkezi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’nden alınabilecek. Her kişi en fazla iki adet davetiye temin edebilecek.