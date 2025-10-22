Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelere ÖSYM ek kontenjanıyla veya özel yetenek sınavıyla ilk kez yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrenciler ile öğrenim süresini tamamlayamayan veya ikinci üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden tamamlamak zorunda. Kayıtların tamamlanabilmesi için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanması gerekiyor.

Öğrenciler, kayıt sırasında yaşanabilecek sorunlarda 7/24 hizmet veren ALO GSB hattı (444 0 472) üzerinden destek alabilecek.