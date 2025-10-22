Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve önceki CHP kurultay delegeleri, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Davacılar, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlanla batıl” olduğunu belirterek, kurultayın ve bu süreçte alınan tüm kararların iptalini talep etti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin yetkilerinin durdurulması, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine tedbiren iadesi istendi.

Dilekçede, 6 Nisan 2025 ve 21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan olağanüstü kurultaylar ile 39’uncu Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm il kongreleri seçimlerinin de iptaline karar verilmesi talep edildi.