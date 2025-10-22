Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde önümüzdeki günlerde şiddetli yağışlar görülecek.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle dere yatakları ve riskli bölgelerde yaşayanların önlem almasını ve yağış sırasında araç kullanırken hız limitlerine uymalarını önerdi. Ayrıca, ani taşkın ve su baskını riskine karşı elektrikli cihazların güvenli alanlara taşınması, çatı ve bacaların kontrol edilmesi gibi önlemlerin alınması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji, yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskını riskine karşı ilgililerin resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.