Bursa’da yeni teslim edilen bir binada meydana gelen asma tavan çökmesi, daire sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Balkan Mahallesi’ndeki site içerisinde bulunan dairenin mutfağında, sabah erken saatlerde büyük bir gürültü duyuldu.

Saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda, mutfağın asma tavanı aniden çökerken, evde uyuyan sakinler panikle uyandı. Çökme sonrası tavandan mutfağa su sızdığı da fark edildi.

Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dairede bulunan güvenlik kamerası, olay anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, önce tavandan gelen su sesi duyulurken, hemen ardından asma tavanın büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yetkililer tarafından binayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.