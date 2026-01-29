Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşma mesajına yanıt verdi. İran’ın her zaman karşılıklı yarar sağlayan, adil ve eşitlikçi bir nükleer anlaşmaya açık olduğunu belirten Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlaşma; eşitlik temelinde, baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran’ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını garanti altına alan ve nükleer silah edinmemesini güvenceye alan bir anlaşma olmalıdır.”

“Kitle İmha Silahları Doktrinimizde Yok”

İran’ın güvenlik doktrininde kitle imha silahlarına yer olmadığını vurgulayan Arakçi, bu tür silahları edinmeye yönelik hiçbir zaman çaba göstermediklerini ifade etti. İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını dile getirdi.

“Her Türlü Saldırıya Güçlü Karşılık Veririz”

Açıklamasında sert bir uyarıya da yer veren Arakçi, İran’a yönelik herhangi bir saldırıya karşı anında ve güçlü bir karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti. Bu mesaj, bölgede artan gerilim ve ABD-İran ilişkilerindeki belirsizlik açısından dikkat çekici bulundu.

ABD-İran Nükleer Görüşmeleri Yeniden Gündemde

Arakçi’nin açıklamaları, ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Uzmanlar, tarafların karşılıklı mesajlarının diplomatik temasların zeminini oluşturabileceğini değerlendiriyor.