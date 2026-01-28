Türker İnanoğlu’nun Türk dizi tarihine kazandırdığı ve 20. sezonunda da büyük ilgiyle izlenen “Arka Sokaklar” dizisinde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin baş kötüsü Cevher karakterine hayat veren Nail Kırmızıgül, ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Veda Sahnesi Sosyal Medyada Paylaşıldı

Ayrılık haberini dizinin senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yurdakul, Cevher’in veda sahnesine ait görüntüleri paylaşarak karakterin dizideki yolculuğunun sona ereceğini açıkladı.

Cevher Ölerek Veda Edecek

Edinilen bilgilere göre, Cevher karakteri ölerek diziden ayrılacak. Uzun süredir hikâyenin merkezinde yer alan ve izleyicilerin tepkisini çeken karakterin vedası, dizinin gidişatında önemli değişikliklere yol açacak.

Yeni Kötü Geliyor

Cevher’in vedasının ardından “Arka Sokaklar”a yeni bir kötü karakterin dahil olacağı öğrenildi. Dizinin yeni anti karakteri hakkında ise he