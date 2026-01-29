Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray, yalnızca turnuvaya katıldığı için 18,62 milyon avro “ayak bastı parası” kazandı. Bu kalem, sarı-kırmızılı kulübün gelir tablosunda önemli bir yer tuttu.

Sahadaki Performans Kasanın Anahtarı Oldu

Lig etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cim-Bom, bu performans karşılığında 7 milyon avroyu kasasına koydu.

Ayrıca lig aşamasını 20. sırada tamamlaması sayesinde 5,08 milyon avro daha gelir elde etti.

Yayın Havuzu ve Katsayı Geliri

Galatasaray’ın UEFA gelirleri yalnızca maç sonuçlarıyla sınırlı kalmadı:

Yayın havuzu gelirinden: 6,41 – 10,41 milyon avro

(ortalama 8,41 milyon avro)

UEFA katsayı payı: 2,42 milyon avro

Bu kalemlerle birlikte toplam gelir ciddi bir seviyeye ulaştı.

Play-off Bonusuyla Toplam 42,5 Milyon Avro

Son 16 turuna play-off oynayarak katılacak olan Galatasaray, bu nedenle 1 milyon avro ek gelir daha kazandı.

Böylece sarı-kırmızılı kulübün UEFA’dan elde ettiği toplam gelir 42,5 milyon avro oldu.

Hedef: 11 Milyon Avro Daha

Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde kasasına 11 milyon avro daha koyacak. Bu da Devler Ligi gelirinin 53,5 milyon avroya ulaşması anlamına geliyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gelirin dağılımı ve 'Devler Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ Kazanç Kalemleri Milyon € Katılım 18,62 Galibiyet 6,3 Beraberlik 0,7 Lig derecesi 5,08 Yayın havuzu değerlemesi 8,41 Katsayı 2,42 Son 16 play-off turu 1 Toplam kazanç 42,53 Sonraki turların ödülleri Son 16 turu 11 Çeyrek final 12,5 Yarı final 15 Final 18,5 Şampiyonluk 6,5