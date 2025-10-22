CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yargının tarafsızlığına ilişkin sert ifadeler kullandı. Başarır, “Ben de kamu görevlisiyim. Sabahtan akşama kadar bizlere iftira atan, etinden kemiğine kadar yolsuzluğa bulaşmış Gökçek ailesine niye soruşturma açmıyorsunuz?” diyerek savcılara seslendi.

“Kızlarımın fotoğrafını paylaştı, savcılar sessiz kaldı”

Melih Gökçek’in ailesiyle birlikte yıllardır kamu kaynaklarını kötüye kullandığını öne süren Başarır, kendi ailesine yönelik yapılan paylaşımlara da tepki gösterdi. “Bu Melih Gökçek değil mi, iki tane kız çocuğumun fotoğrafını paylaşıp cinsiyetini sorgulamaya kalkan? Niye dava açmadı bu savcılar?” sözleriyle tepki gösterdi.

“Gece yarısı bana soruşturma açan savcıya sesleniyorum”

Başarır, bir savcının kendisine gece yarısı soruşturma açtığını belirterek, yargının siyasallaştığını savundu. “Başını kaşıyan savcı, ‘ne yapacağım’ diye gece 02.00’de pijamanı çıkarıp pantolonunu giydin, adliyeye gittin, bana soruşturma açtın. Soruyorum o savcıya, sabahı niye beklemedin? Tayyip Bey kızacak mı, Tayyip Bey size mesai mi yazdı?” dedi.

Başarır’ın sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltirken sosyal medyada da geniş yankı buldu.