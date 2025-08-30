Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını ilçenin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutladı. Kutlamalar kapsamında bando ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu gösterileri başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliklerin ilk adresi Çayyolu Ata Park oldu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Törene CHP Yüksek Disiplin Kurulu Genel Sekreteri Deniz Çakır, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Güner, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zaferi’nin milletimizin bağımsızlık mücadelesinde oynadığı öneme değinerek, Falih Rıfkı Atay’ın sözlerini hatırlattı: “Nemiz varsa; bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, hepsini 30 Ağustos’a borçluyuz.”

Güner, konuşmasında 30 Ağustos’un, Türkiye’nin özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandığı kritik bir zafer olduğunu vurguladı: “103 yıl önce milletimiz yokluk ve imkânsızlıklar içinde bu zaferi kazanarak boyunduruklara, mandalara ve tüm karanlık hesaplara karşı güçlü bir cevap verdi. Kurtuluş Savaşı, halkımızın ortak mücadelesiyle kazanıldı.”

Başkan Güner, Cumhuriyet’in korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, “Bugün Cumhuriyet’in kalbi Çankaya’da atıyor. Gelecek nesiller de özgür ve bağımsız Türkiye için bu mirası sürdürecek. Yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, onun gösterdiği hedeflere bağlıdır” dedi.

Kutlamalar kapsamında Başkan Güner, Çayyolu Ata Park’taki törenin ardından Kızılay Zafer Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk sundu.