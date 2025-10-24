Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Say Edebiyat ve Müzik Ödülleri, bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluşuyor. 24 Ekim’de Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende, edebiyat ve müzik dünyasının seçkin isimleri bir araya gelecek.

Törenin sunuculuğunu Yekta Kopan üstlenecek. Gecede, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile Seda Kırankaya, Bilkent Oda Orkestrası eşliğinde sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Etkinlikte, ödül kazanan isimlere Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından tasarlanan özel heykelcikler takdim edilecek. Bu yıl Edebiyat Ödülü, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Murathan Mungan’a, Müzik Ödülü ise uluslararası başarılarıyla öne çıkan genç orkestra şefi Nil Venditti’ye verilecek.