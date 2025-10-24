Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan iki ayrı kararla, sigara, cep telefonu ve diğer tütün ürünlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile vergisiz fiyat basamakları (matrahları) yeniden belirlendi.

Yapılan düzenlemeye göre, sigarada ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 45’e düşürüldü. Buna karşılık maktu vergi tutarı 12,1495 TL’den 16 TL’ye yükseltildi. Asgari maktu vergi ise 2,1189 TL’den 1,9750 TL’ye indirildi.

Cep telefonlarında da ÖTV matrahları yeniden düzenlendi. Yeni karara göre:

%25 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 4.500 TL’ye,

%40 ÖTV oranı için esas alınan matrah aralığı 4.500–9.000 TL’ye,

%50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 9.000 TL’ye çıkarıldı.

Bu düzenlemeyle birlikte hem sigara hem de cep telefonu satışlarında vergi dilimlerinin ve fiyat aralıklarının yeniden şekillenmesi bekleniyor.