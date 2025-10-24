Sabahın erken saatlerinde TELE1 televizyonuna polis baskını yapıldı. Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kanal binasında detaylı arama yapıldığı öğrenildi.

TELE1’de “Sabah Pusulası” programını sunan Gökhan Kayış, baskın anlarını canlı yayında duyurdu. Kayış, polis ekiplerinin binaya giriş yaptığını ve arama işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Edinilen bilgilere göre ekipler, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın odasında da arama gerçekleştirdi. Aramanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, operasyonun detaylarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Merdan Yanardağ kimdir?

Merdan Yanardağ, Türk gazeteci, yazar, televizyoncu ve siyaset yorumcusudur. 1959 yılında Burdur’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Yanardağ, uzun yıllar boyunca basın ve yayın dünyasında aktif görevlerde bulunmuştur.

Yanardağ, özellikle muhalif yayıncılık anlayışı ve özgür basın vurgusu ile tanınır. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, farklı medya kuruluşlarında genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur.

2017 yılında kurulan TELE1 Televizyonu’nun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan Yanardağ, aynı zamanda kanalda siyasi ve toplumsal gündemi değerlendirdiği programlar da sunmaktadır.

2023 yılında yaptığı bir televizyon yorumunda, Abdullah Öcalan’la ilgili sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmış ancak bir süre sonra tahliye edilmiştir.

Eleştirel ve sorgulayıcı üslubuyla bilinen Yanardağ, Türkiye’de basın özgürlüğü, demokrasi ve laiklik konularında sık sık görüş bildiren bir isimdir.