Kaza, akşam saatlerinde Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. İ.G. (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi ve sürüklenmeye başladı. Kamyonet karşı şeride geçerek Salihli istikametine seyir halindeki A.Ç. (31) yönetimindeki 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kamyonette bulunan sürücü İ.G. ve aynı araçtaki E.Ş.’nin (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki sürücü A.Ç. ile araçtaki F.Ç. (33) hafif, D.B. (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.