Başarılı oyuncu kadrosu ve eğlenceli senaryosuyla öne çıkan “Gelin Takımı 2” nin galası yapıldı.

Dün akşam galası yapılan filmde Ecem Erkek, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya göz kamaştırdı.

İlk filmin büyük beğeni toplamasının ardından çekilen devam filminde, Seda Bakan (Ayça), Şebnem Bozoklu (Selin), Ecem Erkek (Berrin) ve Nilperi Şahinkaya (Deniz) yeniden bir araya geliyor.

SKY Films ve TAFF Pictures ortak yapımı olan filmin yönetmenliğini Doğacan Anafarta üstleniyor. Film, izleyiciyi kahkaha dolu bir maceraya davet ediyor.