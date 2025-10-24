Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kırsal Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 ABD 532 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde otomobildeki Abdülkerim Kahraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Abdülkerim Kahraman’ın cenazesi ise otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)