İSTANBUL Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program, akademisyenler, insan hakları savunucuları, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürüyor.

Gazze Mahkemesi Kararı 26 Ekim’de Açıklanacak

Gazze Mahkemesi için İstanbul’a gelen akademisyen Tatour, İsrail’e bağlayıcı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Programda, “Aç Bırakma, Ekosit ve Ev Yıkımı” suçlarının ele alındığı oturumda, Hani Almadhoun çevrim içi olarak “Aç Bırakma ve Tasarlanmış Kıtlık: Engellenen Yardımlar ve Gazze’yi Besleme Mücadelesi” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver ise “Kıtlık İlanı ve İnsani Yardımın Silah Haline Getirilmesi” konusunu ele alacak. Ayrıca, Hossam Shabat, Tevfik Al-Hams, Hadeel Alharazin, Sundus Zaqout, Mahmoud Muin Ayyash, Laith Arafat, Rola Darwish ve Usama Abo Safer, “açlık” suçunun görgü tanıkları olarak deneyimlerini paylaşacak.

Ekosit ve Ev Yıkımı Sunumları

Bethlehem Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mazin Qumsiyeh, “Ekositin Boyutları” başlığı altında Gazze Şeridi’nde son iki yılda yaşanan ekolojik katliamı anlatacak. Filistinli gazeteci Mohamed Al Helou, “Evler Hedef Olduğunda: Gazze’den Bir Tanıklık” sunumunu çevrim içi gerçekleştirecek. BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze’nin yıkımından sorumlu tutulma ve hesap verme gerekliliğini ele alırken, akademisyen Shourideh C. Molavi, “Evsizleştirme-İsrail’in Gazze’deki Filistinli Evleri Hedef Alması” başlıklı konuşma yapacak.

Siviller ve Sağlık Sistemine Yönelik Suçlar

“Sivillerin ve Sivil Altyapının Hedef Alınması” oturumunda sağlık sistemi ön plana çıkacak. Dr. Javid Abulmoneim, Dr. Taner Kamacı, Dr. Ghassan Abu Sittah, Dr. Mads Gilbert ve Gwyn Daniel, Gazze’deki sağlık sistemine yönelik sistematik saldırılar, toplu zarar ve ruh sağlığı krizini değerlendirecek.

Sivillere, Gazetecilere ve Eğitim Sistemine Yönelik Suçlar

Filistinli gazeteci Abubaker Abed ve Kudüs Üniversitesi İnsan Hakları Kliniği Direktörü Dr. Munir Nusseibeh, Gazze’de gazetecilere yönelik sistematik saldırılar ve sivillere karşı işlenen suçlar hakkında sunumlar yapacak. İngiltere eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise çevrim içi olarak “İngiltere’nin Suç Ortaklığı” oturumunda konuşacak.

Program kapsamında ayrıca, “Echoes of a Lost Gaza”, “Witness”, “The Silencing of Anas al-Sharif”, “How Israel is Weaponising Water in Gaza” ve “Starving Gaza” adlı belgeseller de izleyiciyle buluşacak.