SİVAS’ta, şehit babası Kaya Turan Kıraç’a halk otobüsünde hakaret eden şoför M.B., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay, 21 Ekim akşamı Çayboyu Mahallesi hattında çalışan özel bir halk otobüsünde meydana geldi.

Otobüs şoförü M.B., 2009 yılında Kocaeli Kandıra’da şehit olan Piyade Er Ali Kıraç’ın babası Kaya Turan Kıraç ve diğer yolcuları almadan durağı terk etti. Bir saat sonra durağa geri döndüğünde, soğukta bekleyen yolcularla tartıştı ve şehit babasına belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle ‘dilenci’ diyerek hakaret etti. O anlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin müdahalesiyle şoförün iş akdi feshedildi. Şehit babası Kıraç ve dernek başkanı Fatih Deveci’nin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., Cumhuriyet Savcılığı’nda sorguya alındı.