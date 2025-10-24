İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, gazeteci Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu danışmanı Necati Özkan’a ilişki olayının sır ismi Hüseyin Gür’ün kim olduğu merak konusu oldu.,

Savcılık ve MİT tarafından birçok iddiayla suçlanan Hüseyin Gün 24 Temmuz 2025 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor. Peki, Hüseyin Gün kimdir? Hüseyin Gün kaç yaşında, nereli?

NEDEN SUÇLANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgilere, yabancı pasaport fotoğraflarına ve örgüt bağlantılarına ulaşıldı. Soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklandı; tutuklu Necati Özkan’ın ‘casusluk’ suçlamasıyla sorgulamak üzere bulunduğu cezaevine yazı yazıldı. Tele1 TV’nin kurucusu Merdan Yanardağ ise gözaltına alındı.

KİM OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK

Ancak böylesi önemli iddiaların merkezine yerleştirilen Hüseyin Gün’ün kim olduğuna dair daha öncesine rastlayan neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor.

Hüseyin Gün’e dair iki bilgi: 2017’deki Cemaat soruşturmasında ilk önce gözaltına alınmış, daha sonra Temmuz ayında casusluk suçundan tutuklanmış.

HABER MERKEZİ