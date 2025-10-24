Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz, 32 gündür tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. İkili, 22 Eylül 2025 tarihinde programlarında yaptıkları bir şaka gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Söz konusu şaka, “alkol tüm kötülüklerin anasıdır” ifadesine dayanıyordu ve bu ifadenin bir hadis olup olmadığı tartışma konusu olmuştu. Her iki sunucu da şakanın kasıtlı olmadığını ve herhangi bir dini hakaretten amaçlarının bulunmadığını belirtti.

Tahliye kararı sosyal medyada geniş yankı bulurken, olay mizah ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.