Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinliğin ardından Rus basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, ABD’nin yeni yaptırımları, iptal edilen Budapeşte zirvesi ve Ukrayna’nın olası saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımların Rus ekonomisini önemli ölçüde etkilemeyeceğini kaydeden Putin, küresel piyasalarda Rus petrolünün hızla azalması durumunda enerji fiyatlarının yükseleceğini bildirdi. Yaptırımları, Rusya’ya baskı kurmak için bir araç olarak nitelendiren Putin, ABD’nin bu adımlarla ikili ilişkilere zarar verdiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını yorumlayan Putin, “Görüşmenin kendisi ve yeri ABD tarafından önerilmişti” dedi. Zirvenin ‘büyük olasılıkla’ ertelendiğini ifade eden Putin, diyaloğun önemine dikkati çekerek, “Temaslarda bulunmak, savaşı sürdürmekten her zaman daha iyidir. Bu yüzden diyaloğun devamını her zaman destekledik ve şimdi de destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Zirve için kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, bu süreçte iki ülke dışişleri bakanlarının öncelikli olarak çalışmalara başlamasının önemine işaret etti.

Ukrayna’nın uzun menzilli füzelerle Rusya’nın iç bölgelerine yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda gerilimin artacağına işaret eden Putin, “Rusya buna ciddi ve ezici bir yanıt verecektir. Bunu düşünsünler” açıklamasında bulundu.