Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda 1 Eylül Pazartesi günü Slovenya ile oynayacağı son 16 maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyuncular Aslı Kalaç ve Elif Şahin, gruptaki performanslarını ve Slovenya maçı hedeflerini değerlendirdi.

Aslı Kalaç: “Öz güvenimiz yüksek”

E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile oynadıkları maçları set vermeden kazandıklarını hatırlatan Aslı Kalaç, “Üç maçı da kazanmak bize büyük bir öz güven sağladı. Şimdi geri dönüşü olmayan, turnuvanın en kritik aşamasına geldik. Tüm odağımız Slovenya maçında. Kazanırsak ABD-Kanada maçının galibiyle eşleşeceğiz. İki kritik maç için hazırlıklara başladık ve umuyorum ki gülen taraf biz olacağız” dedi.

Turnuvaya başlayan 32 takım arasında set kaybetmeden yoluna devam eden tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Kalaç, “Çok çalıştık. Antrenmanlarımızı istatistik analizleriyle destekledik ve bunun verimini alıyoruz. Turnuva boyunca maç maç daha da gelişmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Slovenya’nın D Grubu’nda ikinci olmasının sürpriz olduğunu belirten Kalaç, “Beklediğimiz rakip Çekya’ydı. Slovenya maçının nasıl geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Onlar için taktik çalışmaları yapıyoruz” diye ekledi.

Elif Şahin: “Set vermeden grubu tamamlayan tek takımız”

Milli takımın pasörü Elif Şahin de grup maçlarında 9 set alıp, hiç set vermeden grubu tamamlayan tek takım olduklarını söyledi. Şahin, “Bunun için çok çalıştık ve şampiyona tarihinde grubumuzu yenilgisiz tamamladık. Slovenya’nın birkaç iyi oyuncusu var ve onlara karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Slovenya maçını kazanması durumunda çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde edecek.