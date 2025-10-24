Bursa İnegöl’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Orhan Y. yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde ve karanlık bölgelerde yayaların dikkatli olmasını istedi.