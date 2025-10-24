Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Edebey Mahallesi kırsalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Gizem K. yönetimindeki 16 ARL 197 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada sürücü Gizem K. ile araçtaki yolcular 15 yaşındaki Özge A. ve 63 yaşındaki İmran A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve hız kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.