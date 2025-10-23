MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurulu, Ankara’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Gazi Ercüment Tekin yeniden aday olmadı. Başkanlık için Muhammet Yaman ve Serkan Ülker yarıştı.

Muhammet Yaman 516 Oyla Başkan Seçildi

Genel kurula katılan 719 delegenin 625’i oy kullandı. Kullanılan oyların 516’sını alan Muhammet Yaman, MKE Ankaragücü’nün yeni başkanı oldu. Diğer aday Serkan Ülker ise 103 oyda kaldı, 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Faaliyet Raporu ve Bütçe İbra Edildi

Toplantıda önceki yönetimin faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçeokunarak genel kurul tarafından ibra edildi.

Muhammet Yaman Dönemi Başlıyor

Yeni başkan Muhammet Yaman, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Ankaragücü’nü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışacaklarını belirtti. Taraftarlar ise yeni yönetimden sportif başarı ve mali istikrar bekliyor.